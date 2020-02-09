النشرة: تقدم سريع للجيش السوري بريف حلب الجنوبي

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ ان ​الجيش السوري​ يواصل عمله العسكري في ​ريف حلب الجنوبي​ ويحقق تقدما سريعا ويحكم سيطرته على قرى وبلدات بويبية والكسيبية وقماري وبرقوم وتل حدية على طرفي الاوتستراد الدولي موسعا نطاق عملياته ضد المسلحين بالريف الجنوبي الغربي حيث حقق خلال العملية تقدما مستمرا بهدف الوصول الى مداخل ​مدينة حلب​ و شهد ذلك التقدم انهيارات في صفوف الارهابيين وهروبهم من مناطق انتشارهم وبعضهم نقل عائلاته صباحا الى ​عفرين​.

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