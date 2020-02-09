خطير.. الإعتداء بالضرب على حكم في مباراة ضمن بطولة عصبة الجنوب

وليد لباب – صحافي متدرب
تعرض الحكم محمد خنثور، الممارس بعصبة الجنوب مراكش لإعتداء جسدي، من طرف أحد لاعبي فريق ” عبد الله غيات” في المقابلة التي جمعت الأخير بفريق نجم مراكش، برسم بطولة القسم الشرفي، بعدما باغثه بلكمات أسفرت عن فقدانه للوعي، مما تطلب نقله على وجه السرعة لمصحة خاصة.
الحادثة جعلت العصبة تتحرك، لاتخاد الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، وسط مطالب بمتابعة اللاعب قضائيا، لكون ما اقترفه يتجاوز ما هو رياضي، ولا يمث للأخلاق والتنافس الشريق بصلة.
وسجلت ملاعب المملكة، خصوصا في مباريات الأقسام السفلى حالات مماثلة، عقب تسجيل إعتداءات على العديد من الحكام بداعي الإحتجاج على القرارات التحكيمية.
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