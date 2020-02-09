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الريال “يعزز” صدارته للدوري الإسباني بعد الفوز على أوساسونا

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alyaoum24 0 تبليغ

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لشبه سعد فاروق – صحافي متدرب

حافظ على صدارته بعد الانتصار بنتيجة (4-1)على مضيفه أوساسونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا.

وتناوب على تسجيل أهداف ريال مدريد كل من إيسكو وراموس وفاسكيز ويوفيتش في الدقائق 33 و38 و85 و(90+2)، بينما سجل أوناي جارسيا هدف أوساسونا الوحيد في حدود الدقيقة 14.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، موسعا الفارق بينه وبين وصيف إلى س6 نقاط، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 28  .

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