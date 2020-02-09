مسلم يختار زوجته أمل صقر لأغنيته المقبلة

شرع مغني الراب مسلم، حاليا، في تصوير كليب جديد، تشارك في بطولته زوجته الفنانة، أمل الصقر، بعد مدة قصيرة من عقد قرانهما.

وشارك مسلم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، صورة من كواليس الكليب المرتقب، ظهر فيها موجها مسدسا إلى عدسة الكاميرا، وبجانبه زوجته أمل صقر، وكأنه يحميها.

كليب مسلم المقبل، يصور تحت إشراف المخرج، رضوان اقليعي، أما أغنيته فهي من توزيع “ديدجي” الشهير، بلال أفريكانو.

ولم يسبق لأمل صقر أن خاضت تجربة التمثيل في الكليبات، لكنها تحترفه منذ سنوات في الأعمال الدرامية التلفزية، وهو ما يجعل مهمتها في أول عمل لها رفقة زوجها سهلة نوعا ما.

وأثار مسلم جدلا في نهاية السنة الماضية، إثرا اتهامه من طرف طليقته بخيانتها لسنوات مع الفنانة أمل الصقر، غير أنه رد بعقد قرانه، والإعلان، رسميا، أنهما زوجان.