بعد انتخابه أميناً عاماً جديداً ل”البام”.. وهبي: سنستمر في المعارضة وأمد يدي لهذه الأحزاب – فيديو

بعد انتخابه أمينا عام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، قال عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت، إن الحزب سيستمر في المعارضة، “لأن الوقت ليس لتغيير المواقع”.

وأكد، في تصريح صحافي، عقب نهاية أشغال المؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة في الجديدة، عدم خروج الحزب من المعارضة، قائلاً “أمد يدي لحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال، وفيدرالية اليسار”.

وأضاف أن “البام” على استعداد للاشتغال إلى جانب الأحزاب المذكورة، “من أجل تأسيس معارضة توعية جديدة وأفضل، تخدم القضايا الوطنية”.

وانتخب عبد اللطيف وهبي، اليوم الأحد، أمينا عاما جديدا للحزب، إلى جانب وفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة مجددا على رأس مجلسه الوطني.

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ودعا وهبي في كلمة عقب انتخابه إلى ”مرحلة جديدة”، مشددا على أنه ليس له أي موقف شخصي من أي أحد “والديمقراطية الداخلية هي التي ستعطينا الشرعية لنكون الأولين في الانتخابات”.

وطالب وهبي قيادة الحزب الجديدة، بدعمه، موجها رسالة للدولة برفع مطلب الإنفراج السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين.