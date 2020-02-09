إبداعات “مول الكابيتشو” و”بوعو”.. جداريات تزين جدران معاقل “الزعيم” بأحياء العاصمة

تتواصل إبداعات الجماهير العسكرية من خلال رسم العديد من الجداريات بمختلف معاقل الزعيم بأحياء الرباط وتمارة ومرس الخير وعين عودة بوقنادل ومناطق أخرى، في تكريس للارتباط التاريخي الكبير لهذه المعاقل بعشق الزعيم.

وتؤرخ الجداريات لتعلق كبير بين الأنصار والممثل الأول للعاصمة، من خلال إبداعات فصيلي “البلاك آرمي” و”الإلترا عسكري”، والتي تستحضر روح مؤسس الفريق، الراحل الحسن الثاني، و”لوغوات” كل من “مول الكابيتشو” و”بوعو”.

ودخلت معاقل الزعيم بالعاصمة، ونواحيها، في تنافس أخوي لتكريس الارتباط الوثيق والتعلق الكبير بفريق القلب، رغم السنوات العجاف التي غيبته عن التوهجين المحلي والقاري، وأدخلته في مرحلة فراغ طويلة زاغ خلالها قطاره عن سكته الصحيحة.

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وفضلا عن جمالية الجداريات، يواصل فصيلي “البلاك آرمي” و”الالترا عسكري” الانخراط في المبادرا ذات الطابع الانساني، والتي تتمحور حول تقديم مساعدات للقرى النائية عباراة عن ملابس ومواد غذائية وألعاب للأطفال، وتقديم المساعدات للمهاجرين الآفارقة، فضلا عن زيارة مراكز الأيتام والمسنين، وتنظيف المقابر.