مدرب أبناء الفريديس: فريقنا قادر على حصد بطاقة الصعود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينافس فريق الدرجة الثانية، أبناء الفريديس، على حصد بطاقة الصعود إلى مستوى الدرجة الثانية، وسط منافسة حامية الوطيس بين فرق عديدة.

ويتصدر أبناء الفريديس لائحة الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب" برصيد 49 نقطة.

وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء الفريديس، فايد حسون، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "لدينا فريق ممتاز على كافة الأصعدة، وهناك انسجام تام بين كوادر الفريق ناهيك عن أداء كروي ممتاز من قبل لاعبي الفريق".

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وأضاف أن "كل مباراة مقبلة بالنسبة لنا بمثابة نهائي كأس، ونحن نسعى للفوز في المباريات المتبقية أمامنا، علمًا أننا نستحق التواجد في المكان الأول ومن هذا المنطلق علينا الحفاظ على مكاننا في ظل المنافسة المشتعلة غير المسبوقة بين الفرق الأربعة الأولى".

وأكد أن "الفريق موجود في مرحلة إيجابية من الضغط من أجل الاحتفاظ بالصدارة حتى نهاية الموسم، وترجمة ذلك بالصعود إلى مستوى الدرجة الأولى، وأنا على ثقة بأننا قادرون على تحقيق ذلك بفعل التكاتف بين كوادر الفريق، وفي النهاية فإن النفس الطويل وتوفر الأجواء المناسبة سيساعدنا على تحقيق ذلك".

وختم حسون بالقول "من هنا أدعو جماهير الفريق المتعطشة لتحقيق النجاحات، لمواصلة دعم الفريق واللاعبين خصوصًا في هذه المرحلة باعتبار أنهم اللاعب رقم 12، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم".