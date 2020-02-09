ترامب: المزيد من الصور المزيفة للتقليل من شأني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثارت صورة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرًا، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من البشرة "البرتقالية" الزائفة، التي أوضحتها الصورة من خلال خط يفصل بين لون بشرته البيضاء ومستحضرات التجميل.

ونشر المصور الخاص للبيت الأبيض، ويليام مون، على حساب "صور البيت الأبيض"، وهو حساب رسمي حكومي على موقع "تويتر"، صورا رسمية لترامب.

ونشر مون على "تويتر" صورة لترامب مرفقًا وصفًا دقيقا لتحركاته، وأرفق مون مع الصورة نصا كتابيا، نشره يوم الجمعة الماضي.

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وغردت مواطنة أميركية تدعلا ستيفاني كينيدي، نافيةً أن الصورة ملفقة بقولها إن "صاحب البشرة البرتقالية يدعي أن هذه الخط الذي ظهر على جبهته كان ملفقا، ولكن ترامب لم يقدر على أن يتغلب على عقدة الأنا".

وغردت صوفيا كلارك "ترامب النرجسي قضى معظم حياته في إهانة الأشخاص على أساس المظهر ، والآن ينفي أن صورته مفبركة، الأمر الذي يظهر ضعفا في شخصيته".

وغرد أبو أسعد : أن ترامب زائف".