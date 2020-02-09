"حوار مع الرئيس" يستضيف رئيس مجلس جت.. خالد غرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استضاف برنامج "حوار مع الرئيس" في حلقته الرابعة، رئيس مجلس جت (المثلث) المحلي، المربي خالد غرّة، الذي انتخب مؤخرا، إذ تُعتبر هذه الدورة الثانية له، بعد أن كان رئيسا بين عامي 2011 – 2015.

وتركّز الحوار في هذا برنامج هذا الأسبوع الذي يقدمه الزميل أنس موسى، حول بلدة جت والعائلية في الانتخابات وتداعيات ذلك، في ظل غياب النقاش السياسي فيها، وضرورة تفعيل الحراك السياسي، لا سيما أن جت جزءا من منطقة المثلث المستهدفة ضمن "صفقة القرن".

وتخلل اللقاء حديثًا حول المرأة وغياب دورها في الانتخابات والسلطة والمحلية، بالإضافة إلى قضايا التربية والتعليم، والتخطيط والأراضي، والتعاون المناطقي مع السلطات المحلية ولجنتي المتابعة والقُطرية.