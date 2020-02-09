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مناقشة مستوى تنفيذ المشاريع الجارية في مديريات وادي حضرموت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 9 فبراير 2020

ناقشت لجنة المناقصات بوادي حضرموت برئاسة وكيل الحافظة لشئون الوادي والصحراء رئيس اللجنة عصام الكثيري مستوى تنفيذ المشاريع الجاري العمل فيها في إطار مديريات وادي حضرموت والصحراء الممولة من مخصصات وادي حضرموت من مبيعات النفط وإيجاد المعالجات للإشكاليات التي برزت في أثناء تنفيذ تلك المشاريع .

 

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وكلفت اللجنة في إجتماعها بحضور وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بوادي حضرموت بإعداد مصفوفة متكاملة بأطوال الطرقات والعقاب التي ستشملها مشاريع السفلتة داخل المدن أو القرى و الطرقات التي تمر في الشريط الصحراوي لما يحتله هذا المجال من أهمية في ربط جميع مناطق الوادي والصحراء ، ويسهم في تسهيل نقل المنتجات الزراعية والحرفية ويساعد في تسهيل عملية تنقل المواطنين .

 

وأكد وكيل المحافظة على أهمية تقييم المشاريع الجاري العمل فيها لمعالجة الإشكاليات التي برزت أولا بأول ، ليلمس المواطن منافع تلك المشاريع في إطار حياته اليومية .

 

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