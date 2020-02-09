إيران تفشل في إطلاق قمر صناعي للمرة الرابعة

الأحد 9 فبراير 2020

أعلنت إيران فشلها في عملية إرسال قمر صناعي إلى الفضاء، وذلك للمرة الرابعة في غضون أقل من عام.



ونقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (رسمية)، الأحد، بيانا أصدرته وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت فيه أن "القمر الصناعي (ظفر) لم يصل إلى السرعة المطلوبة لوضعه في مداره خارج الغلاف الجوي".

وذكر الناطق باسم القسم الفضائي داخل وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني أن هناك ما وصفها بتحسينات ضرورية سيتم إجراؤها لعملية الإطلاق المقبلة، على حد قوله.

وفشلت إيران في إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء عدة مرات في العام الماضي، وفق إذاعة "فردا" التي تبث بالفارسية من التشيك.

وأخفقت طهران أيضا في اختبارين صاروخيين آخرين على الأقل لإطلاق القمر الصناعي هذا العام.

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ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على موقع تويتر، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، صورة بالأقمار الصناعية أظهرت فشل إيران في إطلاق قمر صناعي في مرحلة مبكرة.

وكشفت صورة ترامب عن منصة إطلاق مدمرة حينها.

وتتهم أمريكا النظام الإيراني باستخدام البرنامج الفضائي كستار للتغطية على أنشطة عسكرية وصاروخية أخرى، وتمثل الخطوة خرقا للعقوبات الدولية في هذا الصدد، وفق فردا.

وزعم مسؤولون إيرانيون أن مهمة القمر الصناعي "ظفر" تتمثل في التقاط وتخزين وإرسال وقياس الإشعاع الفضائي على مدى فترة 3 سنوات.

وانتقدت الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وعدد من دول المنطقة محاولات إيرانية سابقة لإطلاق اختبارات صاروخية باليستية عبر الأقمار الصناعية.