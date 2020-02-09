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شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا .. شركة الزاوية توقف تكرير النفط بسبب نقص الإمدادات والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
أعلنت شركة ”الزاوية“ الليبية لتكرير النفط، يوم الأحد، أنها اضطرت لوقف عمليات التكرير؛ بسبب نقص إمدادات ومخزونات الخام.
وبحسب رويترز، أوضحت الشركة في بيان، أنها ”تعلن اضطرارها إلى إيقاف عمليات التكرير؛ وذلك بسبب نقص إمدادات الخام من الحقول النفطية، وكذلك نفاد الخام من خزاناتها“.
وشركة الزاوية لتكرير النفط، تابعة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
وهوى إنتاج النفط في ليبيا؛ منذ إغلاق الموانئ والحقول في شرق البلاد وجنوبها، بدءا من 18 يناير كانون الثاني.
وانخفض إنتاج النفط الليبي إلى 181576 برميلا في اليوم، بحلول يوم الخميس، من نحو 1.2 مليون برميل يوميا قبل الإغلاق.
وأضاف بيان الشركة: ”تدعو الشركة المسؤولين عن قفل الحقول النفطية إلى ضرورة الفتح الفوري لها؛ لأن ما يقومون به من عمل يتسبب في خسائر فادحة للميزانية العامة، باعتبار أن النفط المصدر الأساسي والوحيد لدخل البلاد، وأنهم سيكونون أول المتضررين من ذلك“.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن خسائر الإغلاق بلغت نحو 1.042 مليار دولار.
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