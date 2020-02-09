شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شرطيين في حادثي إطلاق نار بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية اليوم أن شرطيين أصيبا بحادث إطلاق نار في موقع واحد وتوقيتين مختلفين في كمين.

وقال المتحدث باسم شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي اليوم : إن "إطلاق النار كان من دون استفزاز من الشرطة"، وإن حالة الشرطيين "مستقرة".

وأوضح أنهم ألقوا القبض على مُنفذ الكمين الأول الذي استهدف سيارة نقل تابعة للشرطة ، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الحادثتين ، حيث إن العلاقة بين الحادثين لا تزال غير واضحة.