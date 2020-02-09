شكرا لقرائتكم خبر عن حزب شين فين يعتلي نسبة الأصوات في انتخابات إيرلندا والان نبدء بالتفاصيل
وبدأ فرز الأصوات الأحد، بعد أن أظهر استطلاع آراء الناخبين بعد التصويت منافسة شديدة بين حزب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار (فاين جايل) وأكبر حزبين معارضين، فيانا فايل وشين فين في الانتخابات التي أجريت السبت.
واستبعد حزبا فاين جايل وفيانا فايل اليوم الأحد تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب شين فين، الجناح السياسي السابق للجيش الجمهوري الايرلندي، الذي قدم نفسه كبديل يساري للإجماع الوسطي الذي سيطر على الحكومة إلى حد كبير منذ تأسيس الدولة في عشرينيات القرن الماضي.
وكتب أوين أوبروين المتحدث باسم حزب شين فين لشؤون الإسكان عبر موقع تويتر، إن الانتخابات تمثل تحولا "هائلا" في السياسة الأيرلندية وصفه بالزلزال ، حيث يواجه حزبا فاين جايل وفيانا فايل تهديدا غير مسبوق لقبضتهم المحكمة على السلطة.
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