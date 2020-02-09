شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الاتحاد الافريقي تؤكد على إيجاد الحلول للنزاعات في القارة والان نبدء بالتفاصيل
وافتتح الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي، الرئيس المنتهية فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي، أعمال الاجتماع الذي يستغرق يومين والذي يعقد تحت شعار "إسكات البنادق .. تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا"، بما يعكس أهداف جدول أعمال الاتحاد حتى عام .2063
وتهدف الخطة، التي انطلقت عام 2013، إلى تحقيق تحول فى الدول الأفريقية خلال 50 عامًا وإرساء الأمن والسلام في جميع أنحاء القارة.
وسلّم السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي ومدتها عاما إلى رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا.
وقال رامافوسا بعد تسلمه رئاسة التكتل، إن الاتحاد الأفريقي سيركز جهوده على "حل النزاعات في أنحاء القارة، خاصة (الدول) التي تشهد صراعات ممتدة".
وأضاف أن الاتحاد سيعمل على عقد مؤتمر بين الليبيين للتشجيع على وقف إطلاق النار والحوار في البلد الواقع بشمال أفريقيا.
وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في ذلك المؤتمر وقال إن شراكة المنظمة الدولية مع الاتحاد الأفريقي تحظى بـ "أهمية قصوى" وشدد على دعم الأمم المتحدة الكامل لمبادرة "إسكات البنادق".
وقال إن مبادرة "إسكات البنادق لا تتعلق في نهاية المطاف بالسلام والأمن، ولكن أيضا للتنمية الشاملة والمستدامة وحقوق الإنسان".
كانت هذه تفاصيل خبر قمة الاتحاد الافريقي تؤكد على إيجاد الحلول للنزاعات في القارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.