شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الاتحاد الافريقي تؤكد على إيجاد الحلول للنزاعات في القارة والان نبدء بالتفاصيل

التقى قادة دول أفريقية ، الأحد، في اليوم الأول لقمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والثلاثين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث انصب التركيز على سبل حل النزاعات وتحقيق التنمية في أفريقيا.

وافتتح الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي، الرئيس المنتهية فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي، أعمال الاجتماع الذي يستغرق يومين والذي يعقد تحت شعار "إسكات البنادق .. تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا"، بما يعكس أهداف جدول أعمال الاتحاد حتى عام .2063

وتهدف الخطة، التي انطلقت عام 2013، إلى تحقيق تحول فى الدول الأفريقية خلال 50 عامًا وإرساء الأمن والسلام في جميع أنحاء القارة.

وسلّم السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي ومدتها عاما إلى رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا.

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وقال رامافوسا بعد تسلمه رئاسة التكتل، إن الاتحاد الأفريقي سيركز جهوده على "حل النزاعات في أنحاء القارة، خاصة (الدول) التي تشهد صراعات ممتدة".

وأضاف أن الاتحاد سيعمل على عقد مؤتمر بين الليبيين للتشجيع على وقف إطلاق النار والحوار في البلد الواقع بشمال أفريقيا.

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في ذلك المؤتمر وقال إن شراكة المنظمة الدولية مع الاتحاد الأفريقي تحظى بـ "أهمية قصوى" وشدد على دعم الأمم المتحدة الكامل لمبادرة "إسكات البنادق".

وقال إن مبادرة "إسكات البنادق لا تتعلق في نهاية المطاف بالسلام والأمن، ولكن أيضا للتنمية الشاملة والمستدامة وحقوق الإنسان".