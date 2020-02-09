شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق حركة القطارات في ألمانيا بسبب إعصار "زابينه" والان نبدء بالتفاصيل
وكتبت الشركة في مدونتها الصحفية التي تم إعدادها لمواجهة الإعصار إنه تم اتخاذ القرار" بوقف حركة قطارات المسافات البعيدة في كل المحطات الكبرى في جميع أنحاء ألمانيا بدءا في ولاية شمال الراين فيستفاليا".
وكانت (دويتشه بان) أعلنت في وقت سابق تعليق حركة قطارات المسافات البعيدة في شمال الراين فيستفاليا غرب ألمانيا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، وذلك بسبب الإعصار.
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