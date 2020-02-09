شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار كيارا يلغي مئات الرحلات الجوية وعدد من المباريات في انجلترا وهولندا والان نبدء بالتفاصيل

اجتاحت العاصفة كيارا بريطانيا مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح تزيد سرعتها على 145 كيلومترا في الساعة الأحد مما أدى إلى إلغاء رحلات جوية ومباريات رياضية وإيقاف خدمات القطارات.

وأصدرت السلطات أكثر من 200 تحذير من الفيضانات في مختلف أنحاء البلاد بينها تحذير شديد في يوركشير بشمال إنجلترا حيث من المتوقع أن يطغى منسوب المياه على دفاعات الفيضانات بما قد يهدد الأرواح.

وأدت الأحوال الجوية إلى تعطيل كبير لحركة النقل في أنحاء بريطانيا وأُلغيت بعض الرحلات المحلية والدولية من مطارات بينها هيثرو وجاتويك.

وقالت شركة نتوورك ريل التي تدير السكك الحديدية بالبلاد إن هناك تعطيلا للخدمات في أرجاء شبكتها إذ أدى سقوط أبراج كهرباء وأشجار إلى عرقلة القضبان، وطلبت من المواطنين عدم السفر إلا للضرورة.

وتوقفت حركة الشحن من وإلى ميناء دوفر على الساحل الجنوبي وأُغلق جسر هامبر في شمال إنجلترا أمام حركة السيارات للمرة الثانية فقط منذ افتتاحه عام 1981.

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وتأثرت منافسات رياضية أيضا في بريطانيا.

وقال نادي مانشستر سيتي إن مباراته أمام وست هام بالدوري الممتاز لكرة القدم تأجلت بسبب "الأحوال الجوية القاسية المتفاقمة".

وفي هولندا، أدت نفس العاصفة إلى إلغاء أو تأجيل نحو 120 رحلة جوية من وإلى مطار سخيبول الدولي في أمستردام، وهو أحد أكبر مطارات أوروبا، مع هبوب العاصفة من المحيط الأطلسي. وتم إلغاء كل مباريات دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم اليوم.

في الوقت نفسه تسببت العاصفة في إلغاء نحو 100 رحلة جوية من وإلى مطار فرانكفورت بألمانيا.