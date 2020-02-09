تحديد موعد افتتاح طريق محمد القاسم امام حركة السير والمرور

أعلنت امانة بغداد، الأحد، عن موعد افتتاح طريق محمد القاسم امام حركة السير والمرور. وذكرت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم انجاز الاعمال الخاصة بصيانة طريق محمد القاسم للمرور السريع بالكامل وبانتظار التصلب الكونكريت الخاص بمفاصل التمدد والجدران الساندة والذي يحتاج بدوره لعدة ايّام".



وأضافت أن "موعد افتتاح الطريق المذكور امام حركة السير والمرور سيكون الأسبوع المقبل".

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