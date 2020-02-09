إيران تعلن فشل عملية إطلاق قمر صناعي

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، الأحد، عن فشل عملية إطلاق قمر "ظفر" الصناعي محلي الصنع، وإيصاله إلى المدار المطلوب حول الأرض. وقال المتحدث باسم وزارة الوزارة للشؤون الفضائية أحمد حسيني، إن "الصاروخ سيمورغ تمكن من حمل القمر الصناعي ظفر إلى الفضاء، لكنه لم يستطع بلوغ السرعة المطلوبة التي تمكنه من استقرار القمر الصناعي على المدار المحدد حول الأرض".



وأوضح المسؤول الإيراني: "سنعمل على تطوير القمر الصناعي من أجل عمليات الإطلاق المقبلة".



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