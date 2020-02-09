قاض أمريكي: تمزيق بيلوسي لخطاب ترامب يستوجب المحاكمة

قال القاضي وعضو الكونجرس الجمهوري السابق، تيد بو، إن تمزيق نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نسخة خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي يستوجب المحاكمة.

وأضاف عضو الكونجرس، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": "نانسي بيلوسي ارتكبت جناية عندما مزقت أوراق خطاب حالة الاتحاد.. ويجب أن تحاكم على ذلك".

وأكد "بو" أن نانسي لم تمزق أوراق لكنها مزقت المحتويات.. ومحتويات هذا الخطاب كانت تحوي الكثير من القضايا التي تهم الشعب الأمريكي.

وتابع: "لقد مزقت نانسي أوراقا تخص الجيش الأمريكي، وأوراقا بمن قتلوا أثناء تأدية الواجب، لقد مزقت فكرة الولايات المتحدة ذات السيادة".

وأردف القاضي الأمريكي ساخرًا: "الآن نحن نعرف مواقف نانسي بيلوسي بشأن الحقوق الأساسية في الولايات المتحدة، إنها تمزقها عندما تسنح لها الفرصة للقيام بذلك".

وبين أنه بعد انتهاء محاكمة ترامب وعدم إدانته بتهمتي "استغلال السلطة"، و"عرقلة عمل الكونجرس"، حان الوقت لنمضي قدما.

ودعا "بو" معارضي الرئيس ترامب للتوقف عن استخدام السبل السياسية للتخلص منه والذهاب إلى صناديق الاقتراع.



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ورأى أن الطريقة "المخزية" التي تصرف بها اليسار الديمقراطي في الولايات المتحدة في محاولة لعزل رئيس الولايات المتحدة لم تكن لائقة.

وقال عضو الكونجرس الجمهوري السابق "هذا الرجل يقوم بعمل رائع لبلدنا، أعتقد أنه زعيم عالمي رائع، إنه لأمر مخز، لذا في الوقت الراهن، فلنوحد جهودنا تجاه آلاف المشكلات التي تواجهها بلدنا"

وحول استهداف الحزب الديمقراطي للرئيس ترامب قال "بو": "للأسف، تبنى الديمقراطيون سياسة الكراهية.. إنهم يكرهون الرئيس لأسباب خاصة بهم.. وهم يعتقدون لأنهم يكرهونه يستطيعون فعل أي شيء بأي وسيلة ممكنة".





وكان ترامب تجاهل يد نانسي بلوسي الممدودة له قبل بدء كلمته، في رسالة غير مباشرة من الرئيس أنه يرفض ما قامت به، حيث قادت إجراءات التصويت على التوصية بعزله في الكونجرس.

وفي نهاية الخطاب قامت نانسي بيلوسي، بشكل واضح أمام عدسات الكاميرا، بتقطيع نسخة أوراق من خطاب الاتحاد الذي تلاه الرئيس الأمريكي.





وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في 25 سبتمبر/أيلول من عام 2019 فتح تحقيق لعزل الرئيس ترامب على خلفية اتهامه بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، ورفض مجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، التهمتين الموجهتين له.

ونانسي بيلوسي سياسية أمريكية في الحزب الديمقراطي، تشغل منصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي منذ يناير/كانون الثاني عام 2019، وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب بعد انتخابها أول مرة في الكونجرس عام 1987.