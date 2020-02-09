انطلاق أعمال القمة الأفريقية الـ33 في أديس أبابا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت اليوم الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ33، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. وزراء خارجية "إيجاد" يجتمعون على هامش القمة الأفريقية الـ33 القمة الأفريقية تنطلق اليوم وعينها على "إسكات السلاح"

وتنعقد القمة تحت شعار "إسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا"، على مدار اليوم وغدا الإثنين. وتصدرت كلمات المتحدثين الأزمة الليبية، والإرهاب والقضية الفلسطينية، وإسكات البنادق، وجنوب السودان ومساندة السودان لتحقيق مزيد من التحول.

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