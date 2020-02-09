مقتل 3 في هجوم على موقع عسكري بمالي

قتل 3 عناصر من الدرك المالي وجرح 3 آخرون في هجوم على موقع عسكري وسط البلاد، وفق وزير الداخلية في مالي.

وقال وزير الداخلية ساليف تراوري إن مسلحين هاجموا فجر الأحد موقعا للجيش قرب بلدة ألاتونا في منطقة نيونو، قرب غابة تعتبر مخبأ لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأضاف الوزير لوكالة فرانس برس أن 3 عناصر من الدرك قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة قريبة من الحدود مع موريتانيا.

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فيما أشار مسؤول عسكري آخر، فضّل عدم ذكر اسمه، إلى إصابة 3 عناصر أخرى، بالإضافة لسطو المهاجمين على معدات عسكرية، بينها عربتان.

وحصل الهجوم على بعد حوالي 10 كلم من موقع شهد هجوما كبيرا لإرهابيين في يناير/كانون الثاني الماضي استهدف معسكرا للدرك في سوكولو وأدى إلى مقتل 20 عسكريا ماليا.

وتزايدت في الأشهر الأخيرة الهجمات الإرهابية الدامية على القوات المسلحة والمدنيين في وسط مالي، وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وعقب 8 أعوام من سيطرة جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة على شمال مالي، يواصل الإرهابيون الانتشار في الساحل الصحراوي، رغم تدخل قوات فرنسية ضمن عملية "برخان"، وقوات للأمم المتحدة وتشكيل قوة مشتركة بين 5 دول من الساحل.