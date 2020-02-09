مقتل 3 جنود لبنانيين في كمين شمال شرقي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 جنود لبنانيين وأصيب اثنان آخران بجروح في منطقة الهرمل شمال شرق البلاد، في كمين أثناء مطاردتهم سيارة مسروقة، بحسب ما أفاد الجيش اللبناني.

وقال الجيش في بيان الأحد، إنه "أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة مسروقة في محلة المشرفة، الهرمل، تعرضت لكمين وإطلاق نار".

وأضاف أن ذلك أدى إلى "مقتل 3 جنود وإصابة 2 آخرين بجروح ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف سائق السيارة".

وأدان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الحادث، وقال إن الهجوم على الجيش هو اعتداء على كل اللبنانيين.

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وقال، في بيان، إن الكمين "يستهدف الاستقرار الذي يلعب الجيش اللبناني دورا أساسيا في حمايته"، وإن أي اعتداء على الجيش اللبناني هو "عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم".

وطالب بـ"الإسراع في توقيف المعتدين والمحرضين"، بدون أن يحدد المسؤولين عن الهجوم.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة والحد من النفوذ الإيراني، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكد المحتجون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.