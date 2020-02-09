محمد صفوت يحقق إنجازا مصريا في التنس غاب 24 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق محمد صفوت بطل التنس المصري والمصنف رقم 157 عالميا إنجازا جديدا لمصر غاب طوال السنوات الـ24 الماضية.

وتُوج صفوت بلقب بطولة تشالنجر لانسيستون بأستراليا وهي إحدى بطولات السلسلة العالمية الاحترافية للتنس والبالغ مجموعة جوائزها 75 ألف دولار.

وتغلب صفوت في النهائي على الأسترالي أليكس بولت المصنف رقم 151 عالميا بمجموعتين دون رد جاءت نتائجهما 7-6 و6-1 بالمباراة التي امتدت ساعتين.

وعادل صفوت الإنجاز المصري الذي غاب منذ 24 عاما وبالتحديد عام 1996 عندما تُوج تامر الصاوي نجم الفراعنة السابق بلقب تشالنجر برونكس.

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وتوج الصاوي بلقب تشالنجر للمرة الأولى عام 1995، ثم حافظ على لقبه عام 1996، ليعادل صفوت ذلك الإنجاز بعد 24 عاما ويصبح ثاني لاعب مصري يحصد اللقب.

وواصل صفوت تألقه في الفترة الأخيرة بحصد أول ألقابه الاحترافية في التنس بأستراليا، بعد أن نجح في التأهل للدور الرئيسي لأستراليا المفتوحة إحدى البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، في يناير/كانون الثاني الماضي، ليصبح أول لاعب مصري يتأهل للدور الرئيسي في أستراليا المفتوحة منذ إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس الحالي والذي سبق وتأهل لتلك المرحلة عام 1978.



ومن المقرر أن يقفز صفوت للمركز رقم 130 عالميا في التصنيف الجديد للمحترفين ويقترب من دخول عالم الـ100 الكبار.

يذكر أن صفوت سبق أن تُوج بذهبية الفردي لدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب في العام الماضي، وتأهل للمشاركة في منافسات التنس للرجال بـأولمبياد طوكيو 2020، كأول لاعب مصري في التاريخ يحقق هذا الإنجاز.