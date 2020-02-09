إيران تفشل في إطلاق القمر الصناعي «ظفر»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

الخليج 365

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، فشل عملية إطلاق صاروخ لوضع القمر الاصطناعي "ظفر" في المدار.

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ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية قوله للتلفزيون الرسمي، إن القمر الاصطناعي لم يصل إلى المدار كما كان مخططا.

وكان الحرس الثوري الإيراني كشف الأحد، عن صاروخ بالستي قصير المدى، يمكن أن يحمل محركا من "الجيل الجديد" صمم لوضع أقمار اصطناعية في الفضاء.

وكانت إيران تستعد لإطلاق قمر اصطناعي جديد للمراقبة العلمية، وهو جزء من برنامج سبق أن وصفته الولايات المتحدة بأنه "استفزاز".