الجزائر.. مقتل عسكري في تفجير انتحاري قرب الحدود مع مالي‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

الخليج 365

أسفر تفجير انتحاري، استهدف ثكنة للجيش الجزائري بمنطقة تيمياوين الحدودية مع مالي اليوم الأحد، عن مقتل عسكري، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية.

Advertisements

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن ”المهاجم الانتحاري كان على متن سيارة مفخّخة رباعية الدفع وهاجم مفرزة تابعة للجيش تقع في محافظة برج باجي مختار بأقصى الجنوب الجزائري“.

وأشار بيان الوزارة، إلى مقتل جندي فقط، بينما تحدثت مصادر غير رسمية عن وقوع إصابات في مكان مجاور لمقر قيادة الناحية العسكرية السادسة، فيما لم تتضح ملابسات هذا الهجوم الأول من نوعه منذ 3 سنوات.

وشهدت الجزائر بين نيسان أبريل 2007 وحزيران يونيو 2008، عدة هجمات انتحارية أكثرها دموية، مذبحة 11 كانون الأول ديسمبر 2007 التي استهدفت مقر المحكمة العليا ومكتب اللاجئين الأممي.

وعلى مدار العقد الأخير، أعلن الأمن الجزائري عن تحييد قرابة 700 مسلح، بينهم 44 قياديا، بالتزامن مع تفكيك 56 شبكة داعمة لمجموعات التمرد، فيما استسلم 30 مسلحا بينهم متشددون لهم وزنهم على غرار أمير ”كتيبة الأنصار“ علي بن تواتي المدعو ”أمين أبو تميم“.