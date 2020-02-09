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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الجزائري يحبط هجوما انتحاريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم الأحد، وقوع هجوم إرهابي استهدف مفرزة للجيش في منطقة تيمياوين بولاية تمنراست.
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان مساء اليوم أن الاعتداء وقع الساعة 10.50 صباح اليوم، وأن الاعتداء نفذه انتحاري كان على متن مركبة مفخخة رباعية الدفع.
وأضاف البيان "الانتحاري حاول اقتحام مقر المفرزة بالقوة لكن عسكري مكلف بالمراقبة أحبط المحاولة".
وشددت الدفاع الجزائرية على أن منفذو ومدبرو هذه المحاولة اليائسة يبحثون عن الصدى الإعلامي.
وأكدت وزارة الدفاع أن الانتحاري فجّر مركبته وأسفر عن استشهاد الجندي الحارس.
من جانبه قدم رئيس أركان الجيش بالنيابة تعازيه لأسرة الشهيد وذويه، مشيدا بيقظة أفراد المفرزة وتمكنهم من إحباط المحاولة اليائسة.
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