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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا بالصين لـ 811 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
الخليج 365
ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أن عدد وفيات فيروس كورونا المتحور الجديد ارتفع إلى 811 حالة في بر الصين الرئيسي.
وبذلك، تجاوزت حالات الوفيات ضحايا مرض سارس الذي يصيب الجهاز التنفسي، وتسبب في حالة هلع على مستوى العالم مطلع الألفية الثالثة، وكانت بداية تفشي سارس في الصين أيضا.
وفي أنحاء الصين، تم تسجيل 89 حالة وفاة جديدة، و2656 حالة إصابة مؤكدة،وكانت الغالبية الكبيرة في إقليم هوبي ووفقا لبيانات اللجنة، سجلت سلطات الصحة في المجمل 37 ألفا و198 حالة، مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ بداية تفشي المرض في ديسمبر.
وبؤرة التفشي هي مدينة ووهان بإقليم هوبي، وهناك سجلت لجنة الصحة بالإقليم 2147 حالة إصابة بالفيروس.
وتم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضي في هوبي، ما يرفع إجمالي الوفيات هناك إلى 780 حالة، وتم تأكيد أكثر من 300 حالة إصابة خارج بر الصين الرئيسي.
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