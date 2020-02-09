الاتحاد الإفريقي: لا إصابات بـ«كورونا» في القارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت مفوضة الشئون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، أميرة الفضيل، خلو القارة الإفريقية من أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.

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وقالت أميرة الفضيل، في مؤتمر صحفي على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا اليوم الأحد: "حتى الآن كل الحالات في إفريقيا هي حالات اشتباه وليس لدينا أي حالة مؤكدة في إفريقيا للآن".

وأضافت: "نعرف مواضع الضعف لدينا، فليس عندنا معامل كافية للتعامل مع الفيروس، وهناك معمل واحد فقط في جنوب إفريقيا".

وأشارت أميرة الفضيل إلى أن الاتحاد الإفريقي يعطي أولوية للدول المعرضة أكثر للإصابة وهي 15 دولة لديها خطوط طيران مباشرة مع الصين.

وأكدت: "فعلنا ما بوسعنا كاتحاد إفريقي لحماية القارة من فيروس كورونا، ونبحث الآن عن تمويل".