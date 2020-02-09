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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رداً على نوايا لاقتحامه.. دعوات للتواجد بالمسجد الأقصى غدًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
الخليج 365
دعت مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، مساء اليوم الأحد، إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد والصلاة فيه، غدًا الإثنين، لقطع الطريق على الدعوات الإسرائيلية لتنظيم اقتحام جماعي للأقصى يبدأ صباح غد بمناسبة ما يسمى لديهم بـ"يوم الشجرة".
وحذر أحمد أبوحلبية، رئيس المؤسسة الدولية من خطورة المرحلة التي تعيشها مدينة القدس ومسجدها المبارك، وفقًا لوكالة صفا الفلسطينية.
وأكد أبوحلبية أن سلطات الاحتلال تحاول وقف الزحوف البشرية التي تؤدي صلاة الفجر، الأمر الذي من شأنه تقوية تواصل المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل مع المسجد المبارك، ويراه الاحتلال سلاحًا يستخدمه الفلسطينيون للدفاع عن الأقصى والمقدسات.
يذكر أن الفلسطينيين مستمرون فى فعاليات صلاة الفجر العظيم في مناطق مختلفة من محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، التي بدأت قبل أسابيع في إطار الحراك الجماهيري المناصر للمسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل.
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