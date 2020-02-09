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اليمن يطالب بتحقيق دولي في تدمير 12 منشأة طبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس عدن طالبت السلطات الصحية بمحافظة مأرب اليمينة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بالتحقيق في القصف والاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية ووسائل النقل والكوادر الصحية من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وأوضح مكتب الصحة بالمحافظة في بيان أن الهجمات الحوثية ضد المنشآت الطبية بمأرب طالت خلال السنوات الماضية 12 منشأة طبية ومرفقا صحيا بينها 3 مستشفيات تم تدميرها بشكل كلي، كما أسفرت عمليات القصف المتكررة عن استشهاد 7 أطباء وعاملين صحيين وإصابة 7 آخرين من الكوادر الصحية العاملة بالمحافظة، وأدان البيان استمرار الميليشيات الحوثية بالقصف والاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية ووسائل النقل والكوادر الصحية. وأكدت السلطات الصحية في مأرب أن مواصلة استهداف المنشآت الطبية والمدنيين يعد تحديا سافرا للقانون الإنساني الدولي والمواثيق.



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