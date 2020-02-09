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المقدشي: الحوثيون يرمون أبناء القبائل للهلاك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - عدن

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي العزم والإصرار على استكمال المعركة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ورفع الظلم والمعاناة التي تفرضها خدمة لمخططات إيرانية تسعى لزرع الفوضى في اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الإقليمية والعالمية وخطوط الملاحة الدولية.

وقال الفريق المقدشي «إن ميليشيات الحوثي تقود المغرر بهم إلى الموت والهلاك وترمي بأبناء القبائل في معاركها الخاسرة بغية صناعة تقدمات كاذبة للتضليل على عناصرها ومموليها».

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جاء ذلك خلال زيارة له إلى الخطوط الأمامية والمواقع المحررة في جبهتي جبل هيلان والمشجح بمنطقة صرواح غرب محافظة مأرب اطلع فيها على سير العمليات القتالية والمواقع الجديدة التي تم تحريرها أخيرا من قبضة ميليشيات الحوثي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد وزير الدفاع اليمني، قدرة القوات المسلحة في بلاده على تجاوز التحديات والمضي قدما نحو تحرير العاصمة صنعاء وكل المناطق التي لا زالت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين إضافة إلى إنهاء التمرد ومحاربة الإرهاب والتطرف.

وشدد المسؤول اليمني على مضاعفة الجهود وبذل المزيد من التضحيات في هذه المعركة المصيرية المفروضة على اليمنيين.