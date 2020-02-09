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التاريخ الأسود لإيران مع دول العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أماني يماني - مكة المكرمة

تحتفظ إيران بملف سيئ وتاريخ قاتم السواد في علاقتها مع مختلف دول العالم منذ اندلاع الثورة الخمينية قبل 41 عاما حتى الآن.

تجاوزت مؤامرات نظام الملالي الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، وذهبت إلى أبعد من ذلك، فقد اندلعت تفجيرات في قلب أوروبا وفي أمريكا الجنوبية عبر «محور الشر» الإيراني الذي بات كيانا إرهابيا، رسالته الكراهية والضغينة، وزرع القتل والدمار في شتى بقاع المعمورة.

تحملت السعودية كثيرا من التجاوزات والمؤامرات الإيرانية على مدار 9 سنوات، وردعت الفتنة الكبرى التي أرادت أن تصدرها طهران إلى موسم الحج، قبل أن تقطع علاقتها رسميا بالكيان الإيراني في 1988، في أعقاب نهب وتخريب السفارة السعودية في طهران.

تلقي «مكة» الضوء على التاريخ الأسود لإيران منذ اندلاع الثورة حتى الآن، عبر 3 حلقات تكشف عن نوايا طهران السيئة، التي رفضت أن تتجاوب مع كل بوادر حسن النية على مدار 4 عقود من الزمن.

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1979

14 فبراير - اقتحم الطلاب السفارة الأمريكية في طهران.

4 نوفمبر - استولى طلاب على السفارة الأمريكية في طهران، واستمرت أزمة الرهائن 444 يوما.

12 نوفمبر- قطعت واشنطن واردات النفط من إيران.

14 نوفمبر ـ أصدر الرئيس كارتر الأمر التنفيذي 12170 الذي يأمر بتجميد ما يقدر بنحو 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية والودائع المصرفية الرسمية في الولايات المتحدة.

1980

7 أبريل - قطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

25 أبريل - حاولت الولايات المتحدة مهمة إنقاذ الرهائن الأمريكيين خلال عملية النسر المخلب. فشلت المهمة بسبب عاصفة رملية وقتل ثمانية جنود أمريكيين.

22 سبتمبر - اندلعت الحرب الإيرانية العراقية بسبب نزاع حول ممر شط العرب المائي، واستمرت الحرب 8 سنوات، قدمت دمشق الدعم العسكري والدبلوماسي لطهران.

أكتوبر - قطعت إيران جميع العلاقات مع الأردن بعد إعلان دعمها للعراق.

1981

20 يناير - بعد أسابيع من الوساطة من الجزائر، وافقت واشنطن وطهران على اتفاق إنهاء أزمة الرهائن، بحيث تفرج أمريكا عن الأصول الإيرانية المجمدة، مقابل الإفراج عن 52 رهينة أمريكية.

25 مايو - تم تأسيس مجلس التعاون الخليجي في الرياض، لمواجهة التحديات الأمنية التي تشكلها الحرب الإيرانية العراقية والتهديد الذي نشب منذ اندلاع الثورة الإيرانية.

1982

يونيو - أرسلت إيران أكثر من 1000 من الحرس الثوري إلى لبنان، دعمت القوات الإيرانية تشكيل حزب الله

19 يوليو - أصبح رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت ديفيد دودج، من بين عدد من الأمريكيين الذين احتجزوا كرهائن على مدى تسع سنوات. كان هو الوحيد الذي نقل إلى إيران، حيث أمضى سنة في السجن.

1983

23 أكتوبر - اتهمت الولايات المتحدة إيران بمساعدة التفجير الانتحاري في ثكنات قوات حفظ السلام الأمريكية في لبنان، والتي أسفرت عن مقتل 241 من الأفراد العسكريين الأمريكيين، وهي أكبر خسارة للجيش الأمريكي في حادثة واحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

1984

23 يناير - وضعت إدارة ريجان إيران على قائمة وزارة الخارجية للحكومات الداعمة للإرهاب.

مارس - بدأت ميليشيات تدعمها إيران في بيروت مرة أخرى في اختطاف الرهائن الأمريكيين، بمن فيهم رئيس محطة المخابرات المركزية الأمريكية وليام باكلي، الذي توفي في الأسر.

1985

1 أبريل - حذرت واشنطن إيران من أنها ستتحمل المسؤولية إذا تعرض الرهائن الأمريكيون للأذى، وبحلول منتصف الصيف، كانت واشنطن قد بدأت الجهود الدبلوماسية وراء الكواليس التي أدت إلى تبادل الأسلحة مقابل الرهائن.

2 يونيو - خلال زيارة إلى اليابان، دعا رئيس البرلمان أكبر هاشمي رفسنجاني الولايات المتحدة إلى إعادة العلاقات مع إيران، وفي وقت لاحق من الشهر لعب دورا في إنهاء عملية اختطاف TWA 847، وهي محنة الرهائن التي استمرت 17 يوما لـ 39 أمريكيا في بيروت.

25 يوليو - حث آية الله علي منتظري، وريث آية الله الخميني، الدبلوماسيين الإيرانيين على تحسين العلاقات مع الدول الغربية.

1986

17 يناير - وقع الرئيس رونالد ريجان على نتيجة خاصة للسماح بإجراء مفاوضات مع إيران بشأن الرهائن وللمساعدة في تعزيز العناصر «المعتدلة» في طهران.

25-28 مايو - أجرى مستشار الأمن القومي السابق روبرت مكفارلين واللفتنانت كولونيل أوليفر نورث برحلة سرية إلى إيران لتسليم الأسلحة.

يوليو ـ إطلاق سراح الرهينة الأمريكي الأب لورانس جينكو في لبنان.

3 أغسطس ـ سلمت الولايات المتحدة صواريخ HAWK جديدة إلى إيران.

سبتمبر - تم احتجاز رهينتين أمريكيتين في لبنان.

19 إلى 20 سبتمبر، زار مبعوث إيراني مرتبط برفسنجاني واشنطن لإجراء محادثات حول الأسلحة والرهائن وتحسين العلاقات.

1987

7 أبريل - قال رئيس البرلمان رفسنجاني إن إيران ستحاول التوسط في إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في لبنان إذا أظهرت الولايات المتحدة «حسن النية» بإلغاء الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة.

31 يوليو - أحبطت أجهزة الأمن السعودية مظاهرة للإيرانيين في الحج، وحظرت جميع الأنشطة السياسية خلال موسم الحج السنوي، ردا على ذلك، قام الغوغاء الغاضبون في طهران بنهب السفارة السعودية.

1988

27 أبريل - قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

19 يونيو - أسقطت سفينة حربية فينسنس طائرة ركاب إيرانية، مما أسفر عن مقتل 290 راكبا وطاقمها.

1989

20 يناير - قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه الافتتاحي «حسن النية يولد حسن النية»، في إشارة إلى إيران والرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حزب الله الموالي لإيران في لبنان.

14 فبراير - أصدر الخميني فتوى تدعو إلى قتل المؤلف البريطاني سلمان رشدي عن كتابه «آيات شيطانية»

7 مارس، قطعت إيران العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا بسبب كتاب رشدي.

1991

4 ديسمبر - أطلق سراح تيري أندرسون، آخر رهينة أمريكي في لبنان، بعد التدخل الإيراني.

1992

17 مارس - أدى تفجير انتحاري في بوينس آيرس إلى مقتل 30 شخصا وجرح أكثر من 300 شخص، أعلنت جماعة تدعى منظمة الجهاد الإسلامي، لها صلات بإيران وحزب الله، مسؤوليتها عن الهجوم.

10 سبتمبر - وضعت الصين وإيران اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن التعاون في مجال «الطاقة النووية» عندما زار الرئيس الإيراني رفسنجاني بكين، برفقة كبار المسؤولين العسكريين والطاقة النووية.

1993

مارس - قطعت إيران والجزائر العلاقات بعد أن اتهمت الجزائر إيران بدعم جبهة الإنقاذ الإسلامية المعارضة.

1994

10 مايو - أقامت إيران وجنوب أفريقيا علاقات دبلوماسية بعد نهاية الفصل العنصري، كان للشاه وجنوب أفريقيا علاقات جيدة انتهت بعد ثورة 1979 عندما فرضت الثيوقراطية مقاطعة التجارة والنفط.

18 يوليو - إلقاء اللوم على قصف المركز في بوينس آيرس، على إيران وحزب الله.

1995

8 يناير - وقعت إيران عقدا مع روسيا لاستئناف العمل في مفاعل بوشهر النووي الكامل جزئيا.

15 مارس - قدمت حكومة رفسنجاني عقدا بقيمة مليار دولار لشركة كونوكو العملاقة للنفط في الولايات المتحدة لتطوير حقلين نفطيين بحريين، تم حظره بعد أن وقع الرئيس كلينتون على أمر تنفيذي يحظر الاستثمار الأمريكي في صناعة النفط الإيرانية.

6 مايو - أصدر الرئيس كلينتون حظرا تاما على التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وإيران بسبب رعايتها لـ»الإرهاب»، والطموحات النووية، والعداء لعملية السلام في الشرق الأوسط.

1996

6 أبريل - استولى مسؤولو الجمارك البلجيكية على مدفع هاون كبير من شحنة إيرانية من المخللات كانت متجهة إلى ميونخ الألمانية، وتوقعوا أن تكون المعدات العسكرية كانت مخصصة لهجمات تستهدف أوروبا.

يونيو - اشتبه في أن إيران كانت تدبر تفجير أبراج الخبر، وهو مجمع سكني تابع للقوات الجوية الأمريكية في السعودية في 25 يونيو، وأرسلت إدارة كلينتون خطابا إلى الرئيس خاتمي، أرسله وزير خارجية عُمان، تشير فيه إلى أن واشنطن لديها أدلة مباشرة على تورط الحرس الثوري في الهجمات، كما ذكرت الرسالة أن الولايات المتحدة أرادت العمل من أجل تحسين العلاقات مع إيران.

10 أغسطس - زار رئيس الوزراء التركي نجم الدين أربكان طهران للتفاوض على اتفاق للغاز الطبيعي بقيمة 20 مليار دولار يغطي توصيل 140 مليون قدم مكعبة من الغاز سنويا وبناء خطوط أنابيب الغاز في كلا البلدين.

1997

يناير - بدأت كازاخستان نقل النفط عبر بحر قزوين إلى إيران، كجزء من اتفاقية تبادل النفط التي جرى التفاوض عليها عام 1996.

10 أبريل - قضت محكمة ألمانية بأن إيران كانت وراء اغتيال أربعة معارضين أكراد في برلين عام 1992. طردت الحكومة الألمانية أربعة دبلوماسيين إيرانيين واستدعت سفيرها من طهران.

1998

7 يناير - في مقابلة مع شبكة CNN، قال الرئيس خاتمي إن إيران لديها «تقارب فكري مع جوهر الحضارة الأمريكية» لأنها كانت تحاول أيضا بناء نظام قائم على ركائز «التدين والحرية والعدالة».

سبتمبر - نشرت إيران آلاف الجنود على حدودها مع أفغانستان بعد أن اعترفت طالبان بقتل ثمانية دبلوماسيين وصحفيين إيرانيين. لكن إيران في النهاية لم تذهب إلى الحرب.