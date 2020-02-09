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المعتصمون يعيدون خيما حرقها أصحاب القبعات الزرقاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس بغداد

أعاد المتظاهرون العراقيون نصب خيم جديدة بدلا من الخيم التي حرقها أصحاب القبعات الزرقاء خلال الأيام الماضية، في محافظات النجف والبصرة وواسط وكربلاء والقادسية والسماوة وبابل أثناء التظاهرات والاعتصامات.

وشهدت ساحات الاعتصام في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق أمس، هدوءا نسبيا بعد انسحاب أصحاب القبعات الزرقاء منها، والذي تسبب وجودهم خلال الأيام الماضية في وقوع مشاحنات وأعمال عنف مع المحتجين

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المطالبين بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وفي ساحة التحرير مركز الاحتجاجات التقليدي في بغداد تدفق المزيد من طلبة المدارس والجامعات للتعبير عن تضامنهم مع المعتصمين الذين مضى على اعتصامهم نحو 4 أشهر، فيما ردد المتظاهرون شعارات وهتافات تطالب بحكومة مستقلة بعيدا عن الأحزاب والكتل السياسية.

وفي محافظة ذي قار جنوب العراق صعد المحتجون أمس، من وتيرة احتجاجاتهم في إطار الضغط على الحكومة والبرلمان لتلبية مطالبهم، وفي هذا السياق بادر المتظاهرون بقطع عدد من الجسور والطرق بمدينة الناصرية مركز المحافظة، مطالبين بإقالة قائد شرطة المحافظة الذي أكد عدم وجود أي نية لدى قواته لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.