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الرئيس الألماني يسحب تهنئته للإيرانيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن تخليه هذا العام عن برقية التهنئة التي كان أرسلها العام الماضي إلى القيادة الإيرانية بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الإيرانية.

وقالت متحدثة باسم المكتب الرئاسي في ألمانيا ردا على سؤال طرحته صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس «في ضوء التطورات التي وقعت خلال الأشهر الماضية في إيران لن تكون هناك برقية تهنئة من الرئيس الألماني إلى إيران».

وتقمع الحكومة الإيرانية الاحتجاجات التي ينظمها مواطنون إيرانيون بطريقة عنيفة، وتتهم طهران بالعمل على زعزعة استقرار الشرق الأوسط ودعم منظمات إرهابية.