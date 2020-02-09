عكر: بحزن نتشارك بتقبل التعازي مع عائلات شهداء الجيش الذين استشهدوا بالهرمل

أعتبرت وزير الدفاع ​زينة عكر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بألم وحزن عميقين نتشارك جميعاً بتقبل التعازي مع ​عائلات شهداء الجيش اللبناني​ الذين استشهدوا اليوم في ​الهرمل​ ونتمنى الشفاء للجرحى". إضغط للمزيد

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