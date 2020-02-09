حمادة: البيان الوزاري للحكومة الجديدة يشكل مرتكزات رئيسية للنهوض

رأى عضو "​كتلة الوفاء للمقاومة​" النائب ​إيهاب حمادة​، أن "​البيان الوزاري​ للحكومة الجديدة، يشكل مرتكزات رئيسية للنهوض، على مختلف مستويات الأزمات والتحديات الاقتصادية والنقدية وغيرها، التي نعاني منها".

وخلال كلمة له في حفل تأبيني في ​الهرمل​ أعتبر حمادة انه "لدى ​الحكومة​ مبادئ لخطة عمل على كافة المستويات، وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية، يذهب البعض للقول إننا أمام مرحلة تكاد أن تكون بنيوية، ويتأسس عليها بناء مستقبل ​لبنان​ الجديد"، داعياً "كل المعنيين، ومن يحمل هم ​الدولة​ بكل معانيها، ليكونوا على قدر الاستحقاق، والابتعاد عن الكيد السياسي، ولنذهب جميعا إلى إعادة بناء هذا البلد، وفق المبادئ الرئيسة الموجودة، بالحد الأدنى، في مسودة البيان الوزاري، الذي وصل إلى أيدينا".