علي درويش: لصون وحفظ المؤسسة العسكرية الجامعة والحافظة للوطن

لفت النائب علي درويش "الى خطورة التفلت الأمني وتحديداً في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد داعين الجميع الى ضرورة صون وحفظ المؤسسة العسكرية الجامعة والحافظة للوطن."
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، قدم درويش تعازيه "لقيادة الجيش اللبناني باستشهاد عنصرين منها على يد جهات عابثة بالأمن والمتفلتة في محافظة بعلبك – الهرمل".
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