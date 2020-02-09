علي درويش: لصون وحفظ المؤسسة العسكرية الجامعة والحافظة للوطن

لفت النائب ​علي درويش​ "الى خطورة التفلت ​الأمن​ي وتحديداً في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد داعين الجميع الى ضرورة صون وحفظ ​المؤسسة العسكرية​ الجامعة والحافظة للوطن."

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، قدم درويش تعازيه "ل​قيادة الجيش اللبناني​ باستشهاد عنصرين منها على يد جهات عابثة بالأمن والمتفلتة في محافظة ​بعلبك​ – ​الهرمل​".