النشرة: طبقات من الجليد تعيق السير على طريق ترشيش زحلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن احتجاز عدد من السيارات على ​طريق ترشيش زحلة​ بسبب تكون طبقات من الجليد، مشيرا الى ان عناصر ​الدفاع المدني​ تعمل على مساعدتها. إضغط للمزيد

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