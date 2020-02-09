ورش الأشغال والبلديات واصلت فتح طرق جرد الضنية

واصلت الورش التابعة ل​وزارة الأشغال​ و​الدفاع المدني​ و​البلديات​ واتحاد بلديات ​الضنية​، فتح الطرق الجبلية في الضنية التي أغلقتها ​الثلوج​، وخصوصا طرق المناطق الجردية، وأبرزها الطريق المؤدية من بلدة بقاعصفرين إلى منطقة جرد النجاص التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين عليها، إضافة إلى رش كميات من الملح على الطرق من أجل إذابة طبقة الجليد التي تشكلت عليها نتيجة برودة ​الطقس​ وتدني ​درجات الحرارة​ إلى ما دون الصفر.

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