القصيفي ترأس قداس مار مارون في دير العاصي

ترأس أمين سر كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس- ​الكسليك​ الراهب الماروني الاب جاد القصيفي، لمناسية ​عيد مار مارون​، الذبيحة الإلهية في دير مار مارون- العاصي، مع لفيف من الكهنة، وبمشاركة حشد من المؤمنين، الذين تحدوا الجو العاصف والمثلج.

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