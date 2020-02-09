أحمد قبلان: الاعتداء على الجيش عمل إجرامي بكل المعايير

دان المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​، في بيان، الاعتداء على الجيش في منطقة ​الهرمل​، واعتبره "عملا إجراميا بكل المعايير والمواصفات الوطنية والأخلاقية"، متسائلا "لمصلحة من هذا الإخلال بأمن المنطقة واستقرار أهلها، في وقت نحن أحوج ما نكون إلى الهدوء ورص الصفوف لمواجهة ما نحن فيه من واقع مأساوي يختزن أشكالا مختلفة من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية"، داعياً ​قيادة الجيش​ إلى "الضرب بيد من حديد وملاحقة المجرمين وكل المخلين والعابثين ب​الأمن​، ووضع الحدود لكل المتجرئين والمتطاولين على القوى العسكرية والأمنية في كل ​لبنان​، وإنزال أشد العقوبات بهم".

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