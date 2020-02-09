غسان عطا الله: تحريف توجه كلمة المطران بولس وتوجيهها لنا يستهدف العهد

اوضح النائب غسان عطا الله أن "تحريف توجه كلمة المطران بولس وتوجيهها إلى ​التيار الوطني الحر​ والعهد هو ضمن سلسلة الهجمات على العهد و​الرئيس ميشال عون​".

واعتبر عطا الله في مداخلة تلفزيونية أن "كلمة المطران هي تكملة لخطاب الرئيس عون، وهي رسالة وصوت للشعب والثوار الحقيقيين كي لا يضيعوا البوصلة، الذين ينادون بالمطالب المحقة".

ولفت عطا الله إلى أن "الأمور عادت لتأخذ مجراها الطبيعي في الموضوع الحكومي، والأكيد أن البعض سيكون معارضاً لتطبيق القانون واستعادة ​الأموال المنهوبة​ ومحاسبة الفاسدين الا أن ​الحكومة​ ماضية بالإصلاحات فور أخذ الثقة".