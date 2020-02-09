دعا النائب السابق السابق ​وليد جنبلاط​ مناصريه إلى تفادي الدخول في أي سجالات سياسية. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، توجه جنبلاط "إلى الرفاق والمناصرين .تقضي المرحلة الدقيقة جدا التي تمر بها البلاد ان نتفادى الدخول في أي سجال جانبي مع أي كان مهما كانت الأسباب".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط لمناصريه: لتفادي دخول أي سجال جانبي مع أي كان مهما كانت الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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