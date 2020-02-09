فهمي: أي اعتداء على الجيش هو اعتداء على اللبنانيين جميعا

قدم وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "واجب العزاء للجيش اللبناني ولأهالي الشهداء الأبطال"، معتبراً ان "أي اعتداء على ​الجيش اللبناني​ هو بمثابة اعتداء على اللبنانيين جميعاً، وان القوى العسكرية كافة ستبقى صمام أمان الوطن".

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