أعتبر الوزير السابق ​​ريشار قيومجيان​​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى انه "لو شعر بعض السياسيين الحاضرين في الكنيسة بقدر من الكرامة والحس الوطني والشعبي والأخلاقي لكانوا جميعاً أخفوا وجوههم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: لو شعر بعض السياسيين الحاضرين بالكنيسة بالكرامة لأخفوا وجوههم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.