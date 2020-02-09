تيار المستقبل عن حادثة الجيش: لمزيد من الحزم مع جماعات تستقوي بسلاح غير شرعي

دان "تيار المستقبل"، في بيان، بـ"شدة الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني في الهرمل، وأدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصره وإصابة أخرين"، معتبراً أن ما "تعرض له جيشنا الوطني عملٌ إجرامي يستدعي المزيد من الحزم مع جماعات تستقوي بالسلاح غير الشرعي للخروج عن القانون والتطاول على هيبة الدولة ومؤسساتها، كما يحتم على كل اللبنانيين التعاون مع القوى الأمنية والعسكرية لمكافحتها".
وتقدم التيار بـ"تعازيه الحارة من قيادة الجيش وعائلات الشهداء الثلاثة، ويسأل الله أن يعجل في شفاء الجرحى، وأن يحمي لبنان وشعبه وجيشه وقواه الأمنية من كل شر".
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