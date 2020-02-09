تيار المستقبل عن حادثة الجيش: لمزيد من الحزم مع جماعات تستقوي بسلاح غير شرعي

دان "​تيار المستقبل​"، في بيان، بـ"شدة الاعتداء الذي تعرض له الجيش ال​لبنان​ي في ​الهرمل​، وأدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصره وإصابة أخرين"، معتبراً أن ما "تعرض له جيشنا الوطني عملٌ إجرامي يستدعي المزيد من الحزم مع جماعات تستقوي ب​السلاح​ غير الشرعي للخروج عن القانون والتطاول على هيبة ​الدولة​ ومؤسساتها، كما يحتم على كل اللبنانيين التعاون مع ​القوى الأمنية​ والعسكرية لمكافحتها".

وتقدم التيار بـ"تعازيه الحارة من ​قيادة الجيش​ وعائلات الشهداء الثلاثة، ويسأل الله أن يعجل في شفاء الجرحى، وأن يحمي لبنان وشعبه وجيشه وقواه الأمنية من كل شر".