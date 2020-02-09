قيادة الجيش: استشهاد عسكري ثالث متأثراً بجراح خلال الكمين في الهرمل

أصدرت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ بياناً لاحقاً لبيانها السابق، المتعلق باستشهاد ​عسكري​ين اثنين نتيجة تعرض دورية تابعة ل​مديرية المخابرات​ لكمين و​إطلاق نار​ في محلة المشرفة ـــ ​الهرمل​، وأعلنت عن استشهاد عسكري ثالث متأثراً بجراحٍ كان قد أصيب بها خلال الكمين.

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