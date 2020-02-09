أعتبر رئيس الوزراء السابق ​سعد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "يبقى ​الجيش اللبناني​ عنوان التضحية والدفاع عن ​الدولة​ في كافة الجبهات والساحات والكمين الذي أودى بحياة ثلاثة من أبطاله في ​البقاع​ اعتداء يستهدف جميع اللبنانيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: الكمين الذي ادى لاستشهاد ثلاثة ابطال للجيش هو اعتداء على اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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