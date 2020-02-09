قيادة المستوطنين تطالب نتانياهو بإطلاق عملية الضم رغم معارضة واشنطن

طلبت قيادة المستوطنين ال​إسرائيل​يين من رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​، الوفاء بوعده وإطلاق عملية ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية فورا، رغم معارضة ​واشنطن​ لهذه الخطوة.

وحث رئيس المجلس الإقليمي لغور ​الأردن​ وتحالف المستوطنات "مجلس يشع"، دافيد إلحياني، نتانياهو مرة أخرى على "تطبيق التزاماته أمام سكان ​الضفة الغربية​ المحتلة وغور الأردن" بفرض سيادة إسرائيل على هذه الأراضي قبل ​انتخابات​ ​الكنيست​ المقرر إجراؤها أوائل آذار المقبل.

ودعا إلحياني نتانياهو إلى اتخاذ هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن رئيس الوزراء "يحظى بدعم اجتماعي وسياسي".