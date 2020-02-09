طلبت قيادة المستوطنين الإسرائيليين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الوفاء بوعده وإطلاق عملية ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية فورا، رغم معارضة واشنطن لهذه الخطوة.
وحث رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن وتحالف المستوطنات "مجلس يشع"، دافيد إلحياني، نتانياهو مرة أخرى على "تطبيق التزاماته أمام سكان الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن" بفرض سيادة إسرائيل على هذه الأراضي قبل انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها أوائل آذار المقبل.
ودعا إلحياني نتانياهو إلى اتخاذ هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن رئيس الوزراء "يحظى بدعم اجتماعي وسياسي".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادة المستوطنين تطالب نتانياهو بإطلاق عملية الضم رغم معارضة واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.